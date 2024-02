DIRETTA Serie A, Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari | Seguile LIVE

Dopo il lunch match, le due gare delle 15 valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A vedono di fronte Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari

Il lunghissimo weekend della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, iniziato venerdì scorso con due anticipi, prosegue, dopo il lunch match domenicale, con le gare delle 15: Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari.

La prima partita presa in esame è il derby toscano. I padroni di casa, guidati in panchina da Davide Nicola, si presentano a questo appuntamento dopo l’importantissima vittoria ottenuta contro la Salernitana, allora guidata da Filippo Inzaghi, e hanno tutta l’intenzione di continuare il filotto di risultati positivi che dura da quattro turni. Di contro, i viola dell’allenatore Vincenzo Italiano sono reduci dalla sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite, senza discussioni patita contro il Bologna di Thiago Motta, lanciatissimo in zona Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ di Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A:

L’altra sfida delle 15, vede affrontarsi l’Udinese e il Cagliari: due squadre con il morale completamente agli antipodi. I friulani di Gabriele Cioffi sono reduci dalla pesantissima vittoria esterna ottenuta contro la Juventus di Massimiliano Allegri nel turno precedente: decisiva la rete, prima nel massimo campionato italiano, di Lautaro Giannetti. Di contro, i sardi dell’allenatore Claudio Ranieri, confermato in panchina dalla squadra dopo aver pensato alle dimissioni, sono penultimi in classifica e sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri, e hanno necessità di uscire da questa partita con un risultato positivo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Prati, Gaetano, Augello; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: