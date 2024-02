Caos Milan, scintille in diretta: “Non sei corretto”

Alessandro Costacurta non ha gradito le parole del calciatore ed ha ribattuto alzando i toni

Momenti di tensione nel post-partita di Monza-Milan negli studi di ‘Sky Sport’. Al termine del match perso dai rossoneri per 4-2, in una partita viziata da errori grossolani di Thiaw in fase difensiva e dall’ingenuità che è valsa il rosso a Luka Jovic ad inizio ripresa, si è acceso un furioso battibecco.

Nello specifico, Matteo Gabbia non ha particolarmente gradito alcuni dei commenti fatti dagli opinionisti in studio sulle sbavature commesse questa sera dal Milan ed ha difeso così i compagni: “Penso che ogni volta che si subisca gol, sia una responsabilità di squadra. Sminuire un calciatore in una situazione non è corretto, il calcio è un gioco di squadra e questa sera potevamo lavorare meglio di squadra”.

Una risposta che non è andata giù all’ex Alessandro Costacurta, il quale ha improvvisamente alzato i toni riprendendo stizzito il centrale rossonero: “Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Ma se dico che in un gol ha sbagliato un giocatore, tu non puoi dire che non sono corretto. Io sono un analista, non devo difendere i tuoi compagni”.

A calmare gli animi è stato infine lo stesso Gabbia, cercando di svincolarsi dalle accuse rivolte ai suoi confronti: “Stavo semplicemente dicendo che in quella situazione secondo me, in quel momento, penso sia riduttivo dire che Malick (Thiaw, ndr) ha sbagliato tre volte, perché pure io potevo metterci una pezza”.