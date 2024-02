PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVENTUS 2-2: Rabiot non basta, disastro Gatti

Voti, pagelle e tabellino di Verona-Juventus, match del ‘Bentegodi’ valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Rabiot salva i bianconeri: Allegri a secco da quattro partite

La Juventus non sa più vincere e stecca anche al Bentegodi contro un ottimo Verona, per due volte in vantaggio nell’anticipo della 25° giornata di Serie A.

Vlahovic dal dischetto pareggia l’eurogol dell’imprendibile Folorunsho, mentre nella ripresa è Rabiot a salvare i bianconeri dopo il 2-1 scaligero con il primo gol in Italia di Noslin. Gatti disastroso nelle retrovie, Chiesa entra nella ripresa e con Alcaraz quasi confeziona la rete del sorpasso. Rabiot suona la carica ma non basta alla Juve per ritrovare la vittoria. Addio sogni scudetto per Allegri.

VERONA

Montipò 7

Tchatchoua 5 (85′ Coppola SV)

Magnani 6

Dawidowicz 6,5

Cabal 5,5

Duda 6,5

Dani Silva 6 (85′ Henry SV)

Lazovic (74′ Vinagre SV)

Suslov 7

Folorunsho 7,5 (74′ Belahyane SV)

Noslin 7 (65′ Swiderski 6)

Allenatore: Baroni 7 – Verona effervescente e brillante, che se la gioca a visto aperto mettendo in seria difficoltà la Juventus. Meritava maggior fortuna: con questo spirito e coraggio, però, l’obiettivo salvezza è alla portata.

TOP Verona: Folorunsho 7,5 – Gol da cineteca, sicuramente il più bello e importante della carriera di fronte a una big come la Juventus. Si muove a tutto campo e mette in imbarazzo la retroguardia di Allegri. Meriterebbe un’occasione al Napoli la prossima estate.

FLOP Verona: Tchatchoua 5 – Ingenuo sul tocco di braccio che manda dal dischetto Vlahovic per il primo pareggio della Juventus. I bianconeri trovano terreno fertile dalle sue parti.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 4 (58′ Alex Sandro SV)

Rugani 5,5

Danilo 5

Cambiaso 5,5 (81′ Weah SV)

McKennie 6

Locatelli 6,5

Rabiot 7

Kostic 5 (58′ Chiesa 6)

Yildiz 5,5 (58′ Alcaraz 6)

Vlahovic 6,5 (81′ Milik SV)

Allenatore: Allegri 5

TOP Juventus: Rabiot 7 – Primo tempo anonimo, cambia decisamente marcia nella ripresa. Torna al gol (il terzo stagionale) con un inserimento perfetto, poco dopo scodella una palla al bacio per Vlahovic. Scuote la ‘Vecchia Signora’ ma non basta per ritrovare la vittoria.

FLOP Juventus: Gatti 4 – Folorunsho lo fa ammattire e rischia grosso per una manata allo scatenato attaccante di casa. Arriva in ritardo anche sul raddoppio firmato da Noslin: notte fonda.

Arbitro Di Bello 6

Il tabellino di Verona-Juventus: eurogol Folorusho, Vlahovic stavolta non sbaglia dal dischetto

VERONA-JUVENTUS 2-2

11′ Folorunsho (V); 28′ rig. Vlahovic; 52′ Noslin (V); 57′ Rabiot

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (85′ Coppola), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva (85′ Henry); Lazovic (74′ Vinagre), Suslov, Folorunsho (74′ Belahyane); Noslin (65′ Swiderski). A disposizione: Chiesa, Perilli, Tavsan, Mitrovic, Centonze, Charlys, Bonazzoli. Allenatore: Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (58′ Alex Sandro), Rugani, Danilo; Cambiaso (81′ Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (58′ Chiesa); Yildiz (58′ Alcaraz), Vlahovic (81′ Milik). A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Iling-Junior, Miretti, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Guida

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 6′