Napoli-Genoa, probabili formazioni: Osi out c’è Simeone, fiducia a Retegui

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa, partita valida per la 25a giornata della stagione 2023-24 di Serie A: Simeone ancora titolare sfida Retegui

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, il Napoli di Walter Mazzarri è chiamato a reagire in quella che potrebbe essere una delle ultime chance per l’allenatore toscano sulla panchina degli azzurri. I 3 punti sono necessari per rimanere ancorati al gruppone Champions e non sono ammessi altri passi falsi al Maradona.

In settimana ha tenuto banco il caso Osimhen, con il nigeriano rientrato in ritardo dalla Coppa d’Africa e non in condizione di giocare. L’attaccante non è stato neanche convocato per il match odierno e tornerà, probabilmente, a disposizione direttamente per la partita di Champions League contro il Barcellona di mercoledì 21 febbraio.

Per questo, l’attacco azzurro sarà affidato ancora a Giovanni Simeone, che vuole tornare al gol proprio contro la sua ex squadra. Non mancherà ovviamente Kvaratskhelia alla sua sinistra, mentre dovrebbe essere Politano il prescelto a destra a discapito di Ngonge che dovrebbe partire dalla panchina. In difesa tornerà Natan, mentre a centrocampo si potrebbe vedere Traoré per la prima volta.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

Per il Genoa di Gilardino conta solo l’obiettivo salvezza e dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta servirà rialzare la testa. Pochi dubbi per il Campione del Mondo in panchina, con Gudmundsson alle spalle di Retegui a guidare l’attacco e l’unico vero ballottaggio tra Spence e Strootman nei 5 di centrocampo a fare da diga alla difesa.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson; Retegui. All: Gilardino

Napoli-Genoa, dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Genoa valida per la 25a giornata di campionato ed in programma dalle 15:00, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Genoa

Gli azzurri sono attesi dalla partita di Champions contro il Barcellona, in programma mercoledì prossimo, valida per l’andata degli ottavi di finale. In campionato il Napoli sarà poi impegnato contro il Cagliari ed il Sassuolo (recupero della 21a giornata), prima del big match contro la Juventus del 3 marzo.

Il Genoa, invece, è atteso dalla delicatissima sfida casalinga contro l’Udinese, prima di viaggiare in trasferta contro l’Inter a San Siro. I rossoblu se la vedranno poi con il Monza a metà marzo, prima di un altro incrocio ostico, quello con la Juventus a ridosso della sosta per le nazionali.