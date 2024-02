“La Juve deve trattenerlo a tutti i costi”: annuncio in diretta

In diretta su TvPlay si è parlato della Juventus e l’ex bianconero ha dato un consiglio alla Vecchia Signora: “Deve trattenerlo”

La Juventus questa sera affronterà il Verona in trasferta per ritrovare la vittoria, dopo un periodo che ha portato 1 solo punto in classifica in tre partite, e l’Inter è scappata a +10.

In diretta su TvPlay è intervenuto Valeri Bojinov, che ha vestito anche la maglia bianconera in carriera, e ha commentato il momento che sta passando la squadra di Allegri: “Nella Juventus la cosa che conta di più è sicuramente la vittoria. I tifosi vorrebbero vedere il bel gioco, anche se l’aspetto più importante per loro è la vittoria. La storia della Juve parla per sé, nel DNA di questa società è intrinseco il concetto di vittoria. Io ho potuto assaggiare questa cosa”. Riguardo al campionato di quest’anno, poi, ha dichiarato: “Ha perso troppi punti con le piccole. Se si vuole vincere lo scudetto fare 3 punti con queste squadre è fondamentale”. Infine, ha voluto dare un consiglio di mercato ai bianconeri.

Bojinov difende Chiesa: “La Juve deve trattenerlo a tutti costi”

L’ex attaccante bulgaro ha parlato anche di Federico Chiesa, che conosce fin dai tempi della Fiorentina e che ha visto crescere nelle giovanili viola.

Valeri Bojinov, sempre in diretta su TvPlay, ha voluto avvertire Cristiano Giuntoli: “Per me Chiesa è un calciatore importante. Se io fossi Allegri farei di tutto per farlo rimanere nella Juventus. È un calciatore che se sta bene fisicamente può dare davvero tanto. Anche la Nazionale ha bisogno del miglior Chiesa”. Insomma, ancora fiducia nel numero 7 bianconero, che non sta vivendo una stagione esaltante, ma che rappresenta uno dei calciatori più talentuosi in rosa.