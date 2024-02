DIRETTA Serie A, Verona-Juventus 1-0: super gol di Folorunsho LIVE

La Juventus cerca riscatto in casa del Verona dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese per difendere il secondo posto

Reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Udinese e da un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, la Juventus scende in campo in casa del Verona nella venticinquesima giornata di Serie A. La sconfitta interna contro i friulani ha praticamente fatto scorrere i titoli di coda sulle speranze scudetto e messo a repentaglio anche il secondo posto, minacciato da un Milan in grande salute.

Rispetto alla sfida della scorsa settimana, Massimiliano Allegri ritrova Danilo e Dusan Vlahovic, ma perde Gleison Bremer per squalifica. Un’assenza importante in una sfida da vincere ad ogni costo. In casa scaligera, Marco Baroni può contare sulla rosa quasi al completo e cerca continuità dopo il pareggio esterno contro il Monza. In caso di successo contro la Juve, i gialloblu scavalcherebbero momentaneamente il Sassuolo – impegnato stasera contro l’Atalanta – uscendo dalla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Juventus

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina 37, Torino e Napoli 36; Genoa** e Monza 30; Lecce** 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più