DIRETTA Serie A, Atalanta-Sassuolo 1-0: traversa degli ospiti! | LIVE

Il programma del sabato della venticinquesima giornata di Serie A si chiude con la partita Atalanta-Sassuolo

Tornata pimpante e vincente come ai bei tempi, l’Atalanta ospita il Sassuolo nel venticinquesimo turno di campionato. Imbattuti da otto partite, i padroni di casa sono reduci da cinque vittorie consecutive e, nonostante una partita in meno e la vittoria del Bologna contro la Fiorentina, sono ancora al quarto posto in classifica. In settimana, gli orobici hanno salutato ufficialmente Luis Muriel, trasferitosi all’Orlando City, ma Toure ha già dimostrato di essere in grado di non farlo rimpiangere.

Un impegno sulla carta facile per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, tornata una schiacciasassi e una macchina da gol. Il pareggio in casa del Torino ha allontanato l’ipotesi esonero per Alessio Dionisi, ma il tecnico neroverde resta ancora in bilico vista una posizione in classifica a dir poco deficitaria. Uscire con almeno un punto dal Gewiss Stadium rappresenterebbe una boccata d’ossigeno importante, oltre che un risultato prestigioso. Tra campionato e coppa, le ultime otto partite giocate a Bergamo si sono concluse con una vittoria dei nerazzurri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopmeiners, Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Viti, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus** 54, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina 37, Torino e Napoli 36; Genoa** e Monza 30; Lecce** 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* e Verona** 20, Cagliari 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più