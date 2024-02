Dietrofront Klopp: ha già scelto il prossimo club

Jurgen Klopp ha annunciato urbi et orbi che lascerà il Liverpool al termine della stagione per prendersi un anno sabbatico: ora il suo futuro sembra già cambiare

La decisione presa da Jurgen Klopp, uno dei tecnici più importanti al mondo, un creatore di tendenze e un innovatore con pochi eguali, è stata uno scossone per il Liverpool e anche per il calcio europeo. Il tecnico tedesco, infatti, non ha solamente annunciato che lascerà i Reds al termine della stagione, ma anche che vuole prendersi almeno un anno sabbatico per recuperare energie mentali.

Per uno come Jurgen Klopp, che vive il calcio senza pausa e senza staccare mai, tutti questi anni a Liverpool sono stati intensissimi e ricchi di successi: ora è arrivato il momento di scrivere la parola fine ad una storia bellissima. E mentre il club inglese è impegnato nella ricerca del successore, tra i candidati c’è anche Roberto De Zerbi, il tedesco starebbe valutando anche un cambio di strategia: può tornare subito ad allenare solamente per due club.

Klopp valuta il ribaltone: pronto a rinunciare all’anno sabbatico per Real o Barcellona

Secondo quanto riportato da Football Insider, Jurgen Klopp sarebbe disposto a rinunciare all’anno sabbatico solamente per due club: il Real Madrid e il Barcellona. Ecco quale è la situazione al momento.

Per quanto riguarda le Merengues le possibilità sono infinitesimali, considerando il rinnovo di Carlo Ancelotti e la volontà di proseguire con il tecnico emiliano verso altri successi. Tutto è completamente diverso, invece, per quanto riguarda il Barcellona: Xavi ha annunciato che lascerà il club al termine della stagione ed è partita la caccia al sostituto. La volontà di Juan Laporta è quella di portare nella capitale catalana un top allenatore, una grande firma, un nome in grado di far sognare i tifosi e chi meglio di Jurgen Klopp? Il tedesco rappresenta la prima scelta dei blaugrana e, qualora dovesse decidere davvero di rinunciare all’anno sabbatico, il matrimonio potrebbe celebrarsi in estate. Tutto potrebbe essere pronto per lo sbarco di Klopp a Barcellona.