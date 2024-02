De Zerbi ha scelto l’Italia: ha già annunciato il ritorno

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi fanno sperare i tifosi del calcio italiano. Il tecnico del Brighton potrebbe tornare a guidare un club di Serie A

Roberto De Zerbi ha fatto impazzire i tifosi del Brighton. Il tecnico italiano ormai occupa un posto speciale nei cuori dei sostenitori del club inglese. Il suo calcio ha conquistato davvero tutti e non solo in Premier League.

In Serie A le big non hanno certo perso d’occhio la crescita dell’ex allenatore del Sassuolo, ma oggi nel suo futuro immediato non sembra esserci l’Italia. In Inghilterra è estremamente apprezzato e Guardiola sarebbe ben felice di averlo come suo successore, ma in Inghilterra anche il Liverpool sta pensando a lui.

Chi sta muovendo passi concreti per prenderlo fin da subito è però il Barcellona, che in estate si separerà da Xavi. De Zerbi – secondo i quotidiani spagnoli – può davvero essere il profilo giusto per guidare i blaugrana. L’Italia e i suoi tifosi sembrano, dunque, destinati ad aspettare, anche se un ritorno da protagonista in Serie A è l’obiettivo dell’ex Sassuolo: “In Inghilterra sto bene, ma amo il mio Paese e il calcio italiano. Uno dei miei obiettivi è tornare a lavorare nel mio Paese, ma non so quando”, ha affermato De Zerbi in un’intervista a Sky Sports UK.

Serie A, tutti vogliono De Zerbi: il punto della situazione

Non sono mancate le occasioni in cui De Zerbi è stato accostato ad una panchina italiana. Il Milan può certamente essere il club giusto per l’ex Sassuolo, ma il suo nome è stato fatto anche per Napoli, Roma e Juventus.

Nessuno, però, appare intenzionato a pagare i circa 13 milioni di euro della clausola per liberarlo dal Brighton. Toccherà, dunque, aspettare per rivedere De Zerbi in Serie A, nel frattempo potremmo ammirarlo all’opera, altrove, magari al Barcellona.