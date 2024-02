Annuncio in conferenza: titolare KO per Monza-Milan

L’annuncio del tecnico fuga ogni dubbio: sarà indisponibile per la sfida dell’U Power Stadium tra Monza e Milan

La venticinquesima giornata di Serie A potrebbe delineare in modo ancora più chiaro gerarchie e ruoli di forza di una classifica in movimento. Ne sa qualcosa il Milan che sembra ormai essersi gettato alle spalle il periodo no. I rossoneri, distanti una solo lunghezza dal secondo posto occupato dalla Juventus, vogliono lanciare un altro squillo al campionato.

Sotto questo punto di vista il confronto con il Monza in programma domani sera all’U Power Stadium appare un crocevia importante per la stagione di Giroud e compagni. Come sempre i contenuti prima del match tra i brianzoli e i rossoneri non mancano. Questione di storia e di intrecci, certo, ma anche di questioni di campo. Come quelle analizzate dal tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, nel corso della conferenza stampa di vigilia. Tra i temi attenzionati, però, Palladino si è soffermato anche sulla situazione infortunati, annunciando di fatto l’assenza di Ciurria. Dopo aver accusato un fastidio al ginocchio prima della rifinitura contro il Verona, il centrocampista offensivo del Monza è ancora alle prese con una fastidiosa infiammazione.

Non al top, Ciurria non sarà rischiato contro il Milan e salterà dunque la sfida contro i rossoneri. Di seguito le parole di Palladino: “Ciurria non ha recuperato. Patrick prima della rifinitura contro il Verona ha accusato un fastidio al ginocchio: è alle prese con questa infiammazione che lo costringerà a restare fuori almeno per un’altra settimana”.