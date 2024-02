Inter-Salernitana, gol irregolare: ecco perché il Var non può intervenire

Nessuno si è accorto di quanto è successo nel corso del primo tempo di Inter-Salernitana, la seconda rete non doveva essere convalidata. Ecco il motivo

L’Inter ha dominato il match contro la Salernitana, chiudendo il primo tempo con il netto risultato di tre a zero. Un risultato che sta addirittura stretto ai nerazzurri, che potevano trovare la rete anche in altre occasioni.

La partita è cambiata al diciottesimo quando Carlos Augusto ha affonda sulla sinistra e servito Thuram, che l’ha messa dentro, battendo Ochoa. Dopo pochi secondi è ancora l’ex Monza a servire un altro assist, questa volta direttamente da rimessa laterale, per Lautaro Martinez che fa due a zero, prima del tris firmato ancora dal francese.

Inter-Salernitana, gol di Lautaro Martinez irregolare: ecco perché

Proprio la rete del raddoppio, però, è finita sotto la lente di ingrandimento del nostro Maurizio Russo. Come scrive su X, Augusto ha, infatti, un piede tra linea e campo, al momento della battuta della rimessa laterale.

👀 #InterSalernitana – #CarlosAugusto ha un piede tra linea e campo sulla rimessa laterale che porta al 2-0 di #Lautaro. Sarebbe controfallo, ma non è un episodio che rientra nel protocollo #VAR @calciomercatoit pic.twitter.com/Buc2vFMysO — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) February 16, 2024

Da regolamento entrambi i piedi devono stare fuori dal campo, l’arbitro, dunque, avrebbe dovuto assegnare il controfallo. E il VAR? Non poteva intervenire, da protocollo, infatti, non è previsto che la tecnologia possa farlo per valutare la corretta battuta di un fallo laterale.