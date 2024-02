Ginocchio ko, la conferma UFFICIALE del tecnico: salta l’Europeo

Infortunio al ginocchio e conferma ufficiale da parte del tecnico: salta l’Europeo

Protagonista indiscusso di una super stagione con la maglia da titolare, avrebbe potuto esserlo anche con la propria nazionale ad Euro 2024, invece un grave infortunio ne ha pregiudicato la presenza alla competizione continentale.

Boubacar Kamara non farà infatti parte della rosa della Francia ai prossimi campionati Europei che si disputeranno a giugno in Germania. Il centrocampista dell’Aston Villa ha rimediato un grave infortunio nel corso della sfida persa dal club di Birmingham contro il Manchester United. Kamara è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo e dovrà restare a lungo ai box. L’ex Olympique Marsiglia si è gravemente infortunato al ginocchio e non potrà disputare il torneo continentale.

La conferma è arrivata da Unai Emery. L’allenatore basco dei Villans ha sottolineato come il rientro di Kamara è previsto per settembre. “Kamara sarà indisponibile fino a settembre o ottobre. Quando un giocatore si infortuna, e per un lungo periodo, è la cosa peggiore” ha dichiarato Emery. Nessuna speranza dunque per Didier Deschamps di poterlo avere a disposizione per l’Europeo. Kamara, cinque presenze in Nazionale, era entrato ormai a far parte del gruppo e aveva grosse chances di convocazione, anche alla luce dell’ottima stagione disputata con la maglia dell’Aston Villa.