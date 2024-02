DIRETTA Serie A, Torino-Lecce 0-0: fischio d’inizio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Lecce di D’Aversa in tempo reale

Il Torino riceve il Lecce nel primo anticipo del venerdì che apre la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

Reduci dal pareggio esterno contro il Sassuolo che ha portato a cinque la striscia di risultati utili consecutivi fatta di due vittorie e tre pari, i granata di Ivan Juric cercano un altro successo casalingo. Pur privi dello squalificato Tameze, lo scopo è quello di centrare i tre punti per provare a restare agganciati al treno Conference League. I giallorossi di Roberto D’Aversa, invece, vanno a caccia di un risultato positivo per provare ad uscire dalla crisi che li ha visti perdere 6 delle ultime 8 partite, tra cui quella di domenica scorsa a Bologna. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i piemontesi riuscirono ad imporsi con il punteggio di 1-0 grazie al gol messo a segno da Buongiorno. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Lecce

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Blin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Oudin. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 60, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* 37, Fiorentina 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13.

*una partita in meno