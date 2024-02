Augusto fa la storia, ma è caos: ecco cosa è accaduto in Inter-Salernitana

Carlos Augusto protagonista con due assist, ma per il fantacalcio varranno entrambi? Ecco cosa è successo nel corso di Inter-Salernitana

Ci ha messo due minuti l’Inter di Simone Inzaghi a piegare le resistenze della Salernitana. I nerazzurri sono partiti alla grande, sfiorando la rete più volte: solo uno splendido Ochoa ha così evitato fino a questo momento la goleada.

Dopo numerose azioni ci ha pensato, però, Thuram a sbloccare la partita, su servizio di Carlos Augusto, al diciottesimo minuto del primo tempo.

Nemmeno sessanta secondi dopo è arrivato anche il raddoppio, stavolta di Lautaro Martinez, con un tiro dal limite dell’area. Ancora una volta è stato l’ex Monza a servire il pallone vincente. Un assist arrivato direttamente da rimessa laterale.

Inter-Salernitana, due assist al fantacalcio

Ora la domanda sorge spontanea per le statistiche e per il fantacalcio, il servizio con le mani di Carlos Augusto varrà come assist?

Al momento il sito di fantacalcio assegna solo un +1, quello ovviamente per Thuram, sul quale non ci sono dubbi. Non una buona notizia per tutti i fantallenatori che stasera hanno deciso di affidarsi al mancino brasiliano.

In attesa di novità, arriva il commento di Giuseppe Pastore sul proprio profilo X, sul doppio assist di Carlos Augusto: “E’ probabilmente il primo giocatore della storia del calcio a fare un assist con i piedi e uno con le mani in due minuti”

#InterSalernitana Carlos Augusto è probabilmente il primo giocatore della storia del calcio a fare un assist con i piedi e un assist con le mani in due minuti consecutivi. — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 16, 2024

AGGIORNAMENTO ore 22.00 – Al termine del primo tempo arriva l’aggiornamento da parte del sito di Fantacalcio e la scelta di assegnare il secondo assist di Carlos Augusto. I fantallenatori possono dunque esultare