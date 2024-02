Un’altra panchina in bilico in Serie A: c’è l’annuncio in conferenza stampa sul futuro dell’allenatore. Le dichiarazioni

È sempre calciomercato anche sul fronte panchine, tra esoneri a stagione in corso, allenatori liberi e futuro in bilico per diversi tecnici anche della Serie A.

È ad esempio il caso di Ivan Juric, il cui futuro al Torino è ancora tutto da scrivere al termine della stagione. Il tecnico croato, come noto, è molto esigente e negli ultimi anni non sono mancate le frizioni con Cairo e società. Il suo annuncio in conferenza stampa, però, riavvicina Juric e il Torino: “C’è solo il Toro. Questo lavoro porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino. Per portare felicità al Toro, bisogna andare in Europa“.

“Se non ci riesco, allora perdi il significato del lavoro. – ha concluso l’allenatore granata – Il mio lavoro è molto emotivo, voglio vedere gente felice e contenta. Qui per essere felici bisogna andare in Europa, è ciò che vogliono i tifosi”. Il futuro di Juric si deciderà solo a fine stagione.