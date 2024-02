Il Bayern Monaco non fa più paura, che flop per Tuchel: che cosa sta succedendo veramente

Stagione davvero negativa, almeno finora, per il Bayern Monaco di Thomas Tuchel che, dopo il titolo in Germania della scorsa stagione, sta soffrendo sia in Bundesliga che in Champions League dove ieri sera è stato sconfitto dalla Lazio di Maurizio Sarri

Che pessima annata, almeno fino a questo momento, per il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. La squadra bavarese, campione di Germania in carica, sta soffrendo terribilmente in questa stagione. Il primo vero e proprio anno segnato dalla gestione Tuchel infatti non sta producendo i frutti sperati nonostante una finestra di calciomercato che ha portato all’Allianz Arena giocatori di altissimo livello.

Dal Tottenham è arrivato per quasi 100 milioni di euro Harry Kane, mentre dal Napoli uno dei colossi della difesa della squadra campione d’Italia, Kim Min-Jae. Alcuni sono andati via, ma questi due colpi valgono assolutamente il prezzo del biglietto e, nonostante questo, il Bayern Monaco sta deludendo in questa stagione sia in Bundesliga, dove si trova a ben 5 punti di distanza dal Leverkusen di Xabi Alonso, che in Champions League nella quale, ieri sera, è stato sconfitto all’andata degli ottavi di finale dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Il Bayern non decolla e Tuchel sta floppando: la situazione

Dopo la vittoria in Champions League, un po’ a sorpresa, con il Chelsea nella seconda finale consecutiva in seguito a quella persa quando era sulla panchina del PSG, Thomas Tuchel ha iniziato una curva di flessione che continua a ripercuotersi anche oggi, nonostante il campionato vinto la scorsa stagione. In 30 partite finora in Bundes sulla panchina del Bayern, Tuchel ha collezionato la bellezza di cinque sconfitte, un numero troppo alto per una squadra abituata a cannibalizzare i campionati. In Germania sono in molti a farsi delle domande, a partire proprio da chi, al Bayern, ci è arrivato questa stagione per vincere titoli: stiamo parlando di Harry Kane.

Il centravanti inglese, che ha lasciato il Tottenham dopo una lunghissima militanza, è approdato in Baviera per alzare delle coppe, ma a maggio il Bayern Monaco rischia di non alzare nemmeno il titolo di Germania, eventualità che non accade in Bundes addirittura dal 2012.