DIRETTA Europa League, Milan-Rennes: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Andata degli spareggi di Europa League per il Milan, che ospita allo stadio San Siro i francesi del Rennes

Reduce da nove risultati utili in campionato, il Milan torna in campo in Europa dopo l’eliminazione dalla Champions. Archiviata la delusione per la retrocessione in Europa League, la squadra rossonera inizia oggi un nuovo viaggio europeo, che Mike Maignan e compagni sperano di percorrere fino alla tappa finale di Dublino. Nell’andata dei sedicesimi di finale, i rossoneri ospitano il Rennes a San Siro.

Nella conferenza prepartita, Stefano Pioli ha indicato in Atalanta, Bayer Leverkusen e Liverpool le favorite al successo, ma la squadra rossonera ha tutte le carte in regola per impensierire anche le altre big. Senza Davide Calabria e Samuel Chukwueze, l’allenatore rossonero ha regolarmente convocato Simon Kjaer e Malick Thiaw. Al rientro dopo un lungo infortunio, il nazionale tedesco rappresenterà un’alternativa in più nella seconda parte della stagione. Galvanizzati dalla cura Julien Stephan, i francesi sono reduci da ben otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni e proveranno a trasferire anche in campo europeo i progressi messi in mostra in Ligue1 e Coppa di Francia. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di San Siro.

Formazioni UFFICIALI Milan-Rennes

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphane.