PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BAYERN 1-0: Felipe Anderson da mille e una notte. Tuchel sprofonda

Pagelle e tabellino di Lazio-Bayern Monaco, match valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 7

TOP (2)Gila 7,5: stasera niente flop, è impossibile. Uno per tutti anche in difesa, Immobile da capitano ce lo perdonerà. Lo spagnolo gioca una partita di un’attenzione e una reattività clamorose, determinato e voglioso come pochi. Mette toppe dappertutto, in area a volte il Bayern gli fa girare la testa ma lui mantiene l’equilibrio e porta a casa la pagnotta in maniera super. Dall’81’ Patric sv

Romagnoli 7,5

Hysaj 7. Dal 59′ Lazzari 6,5

Guendouzi 7,5

Cataldi 7

Luis Alberto 7,5. Dall’81’ Kamada sv

Isaksen 7,5 Dal 74′ Pedro 6

Immobile 7,5. Dal 74′ Castellanos 6

TOP Felipe Anderson 8: gioca una partita di un livello tecnico e tattico cla-mo-ro-so. Prestazione e partita stellare, non sbaglia praticamente mezzo passaggio, gli riesce praticamente ogni cosa. Questo è il Felipe Anderson di cui Sarri non si priverebbe mai e che lo ha spinto ad affiancarlo per qualità potenziali a Bayern Monaco o Real Madrid. Fa rabbia che non lo vediamo mai così.

All.: Maurizio Sarri 7,5

BAYERN MONACO

Neuer 6

Mazraoui 5,5

Upamecano 5

Kim 6

Guerreiro 5

Kimmich 5

Goretzka 5. Dal 73′ De Ligt 6

Sané 6. Dall’82’ Tel sv

Muller 6. Dal 82′ Choupo-Moting

Musiala 6

Kane 5,5

All.: Thomas Tuchel 5

Arbitro: François Letexier 6

Il tabellino di Lazio-Bayern Monaco

Marcatori: 69′ rig. Immobile

Ammoniti: Kimmich (B)

Espulsi: 66′ Upamecano (B)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (81′ Patric), Romagnoli, Hysaj (59′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (81′ Kamada); Isaksen (74′ Pedro), Immobile (74′ Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Magro, Patric, Casale, Kamada, Cataldi, Napolitano.

All.: Maurizio Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka (73′ De Ligt); Sané (82′ Tel), Muller (82′ Choupo-Moting), Musiala; Kane.

A disp.: Ulreich, Schmitt, Choupo-Moting, Dier, Zaragoza, Boey, Tel, Pavlovic.

All.: Thomas Tuchel

Arbitro: François Letexier (FRA); Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) – Mehdi Rahmouni (FRA); IV ufficiale: Stéphanie Frappart (FRA); V.A.R.: Jérôme Brisard (FRA); A.V.A.R.: Willy Delajod (FRA)