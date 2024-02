Non solo Koopmeiners: la Juve mette 30 milioni sul centrocampista

La Juventus è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, per il centrocampo non c’è solo Koopmeiners: 30 milioni il prezzo

La stagione dei bianconeri nelle ultime settimane ha perso di potenza e ora, il rischio, è quello di essere in corsa solamente per la Coppa Italia. In campionato, il sogno scudetto si è infranto dopo questa serie che ha portato solo 1 punto in 3 partite. La dirigenza della Juventus, nel frattempo, sta già lavorando sul mercato in vista della prossima stagione: per il centrocampo non c’è solamente Teun Koopmeiners.

L’olandese dell’Atalanta è certamente un obiettivo di Cristiano Giuntoli, che sta provando a giocare d’anticipo sulla concorrenza e su questa pista si è mosso per tempo. Eppure, qualora non dovesse rinnovare il contratto Adrien Rabiot, un solo rinforzo per la mediana bianconera non basterebbe: tanti sono i profili studiati dalla dirigenza della Juve, senza dimenticare che Carlos Alcaraz potrebbe convincere e restare a Torino anche nella prossima stagione. Uno dei giocatori più apprezzati dai bianconeri, poi, si sta mettendo in mostra in Serie A.

La Juventus monitora Ferguson: 30 milioni la richiesta e piace anche Barrenechea

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe monitorando con grande interesse la crescita di Lewis Ferguson con la maglia del Bologna. Lo scozzese classe ’99 sta facendo molto bene con Thiago Motta, tecnico apprezzato anche a Torino, e gli emiliani hanno fissato il prezzo a 30 milioni di euro.

Una cifra importante in linea con le prestazioni di Ferguson, ma la Juventus potrebbe avere in mano una carta da giocarsi non indifferente. Sempre secondo la Rosea, al Bologna piace molto Enzo Barrenechea e potrebbe essere inserito in un’eventuale trattativa con i Felsinei. Insomma, nella lunga lista dei profili seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo bianconero in vista della prossima stagione bisogna guardare anche a Lewis Ferguson con grande attenzione.