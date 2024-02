Inzaghi perde pezzi: ha saltato l’allenamento

Venerdì sera l’Inter sarà di scena contro la Salernitana per l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. Lungo la marcia d’avvicinamento oggi Inzaghi ha dovuto registrare un’assenza

Con i risultati dell’ultimo weekend di Serie A l‘Inter è volata a +7 in classifica sulla Juventus seconda, al netto di una gara da recuperare che potrebbe ulteriormente incrementare il gap. Magic moment quindi per la truppa di Simone Inzaghi che si prepara alla prossima gara contro la Salernitana e a quella successiva di Champions contro l’Atletico Madrid.

Venerdì sera alle 21 a San Siro la sfida ai campani che dopo il cambio di allenatore vanno a caccia di punti importanti per provare ad inseguire l’obiettivo salvezza. L’Inter dal canto suo non ha alcuna intenzione di fare sconti al netto di qualche possibile cambio di formazione di Inzaghi con vista Champions.

In vista delle prossime sfide la compagine di Inzaghi è quindi al lavoro in campo, pur con qualche defezione da dover affrontare. Se Frattesi vola col recupero e va verso la convocazione per venerdì, potrebbero invece allungarsi i tempi per Francesco Acerbi rispetto alle previsioni iniziali a seguito dell’infortunio rimediato al polpaccio nella sfida dell’Olimpico vinta con la Roma.

Risentimento al soleo della gamba destra per il difensore, ovviamente out nella seduta odierna, così come il lungodegente Cuadrado. A loro però si è unita anche l’assenza del secondo portiere Emil Audero che ha accusato una forma influenzale. Assente quindi nella giornata di oggi l’estremo difensore che in stagione ha collezionato finora due presenze.