Immobile dal dischetto e Bayern ko: la Lazio ora può credere all’impresa

Impresa della Lazio che batte il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions: decide un rigore di Immobile

Impresa Lazio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Maurizio Sarri supera il Bayern Monaco all’Olimpico con una rete su calcio di rigore di Ciro Immobile.

Un gol che lascia ovviamente aperti i giochi qualificazione per la gara di ritorno, ma che carica il popolo biancoceleste che ora è legittimato a sognare il passaggio del turno. Anche perché il Bayern visto all’Olimpico non è certo una corazzata imbattibile, anzi gli uomini di Tuchel sono apparsi penetrabili, soprattutto in fase di non possesso palla.

Quando si trattava di attaccare, invece, i tedeschi hanno dimostrato di poter far male: quello che non ha fatto Kane in avvio di gara, servito magistralmente da Muller. L’inglese da due passi non centra lo specchio della porta. Il Bayern torna a rendersi realmente pericoloso solo al 40′ con una conclusione di Musiala, mentre in precedenza era stata la Lazio con Luis Alberto ad impensierire Neuer. Lo 0-0 con cui si fa all’intervallo è lo specchio fedele di quanto visto in campo.

Champions, Lazio-Bayern 1-0: decide Immobile

La ripresa parte con una grande palla gol per Isaksen che viene servito da solo in area da Luis Alberto ma perde il tempo della conclusione e si fa parare il tiro tra Neuer.

È comunque un segnale di come andrà il secondo tempo, visto che la Lazio si mostra molto più aggressiva. Un atteggiamento che dà i suoi frutti al 66′: Upamecano stende Isaksen in area, rigore ed espulsione per il difensore del Bayern. Immobile dal dischetto non sbaglia e l’Olimpico può esplodere.

I tedeschi provano una reazione non riuscendo però mai a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Provedel, mentre Sarri – dopo aver perso Hysaj al 60′ – fa i conti anche con l’infortunio di Gila. Vince la Lazio che tra tre settimane in Germania proverà a completare l’impresa. Nell’altro ottavo di finale della serata, il Psg ha battuto la Real Sociedad con i gol di Mbappe e Barcola.

LAZIO-BAYERN MONACO 1-0: 66′ Immobile rig. (L)

PSG-REAL SOCIEDAD 2-0: 58′ Mbappe (P), 71′ Barcola (P)