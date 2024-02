Il paradosso del Milan | Pioli è il più criticato, ma i rossoneri continuano a vincere

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria interna contro il Napoli di Walter Mazzarri e con la sconfitta della Juventus di lunedì sera, si è portato ad una sola lunghezza di distanza proprio dalla Vecchia Signora di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sulla Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sta volando dall’inizio del 2024 e non solo. I rossoneri che, domenica sera, hanno battuto il Napoli campione d’Italia in carica di Walter Mazzarri ora si trovano a soltanto un punto di svantaggio dalla Juventus di Massimiliano Allegri che, fino a qualche giorno, sembrava la squadra più quotata per insidiare l’Inter in vetta alla classifica del campionato italiano di Serie A.

Nel giro di poco più di una settimana le cose sono invece radicalmente cambiate. Il Diavolo, che fra ottobre e novembre ha perso punti importanti, ora è tornato a macinare risultati, mentre la Juventus non riesce a vincere addirittura da tre gare in campionato. Il Milan inoltre sta facendo tutto ciò con una situazione legata alla guida tecnica molto particolare visto che, da una bella fetta di tifosi, Stefano Pioli è il principale responsabile di questa stagione definita, almeno per il momento, deludente.

Il Milan continua a vincere: le reazioni social

Il Milan nel frattempo continua a macinare risultati utili fra casa e trasferta. A gennaio c’è stato soltanto lo stop, con un pareggio, a San Siro con il Bologna, avversario che ha fermato anche l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Andiamo però a vedere le reazioni di alcuni tifosi a partire da chi ha affermato: “Pioli comunque ha depauperato l’attacco del Milan in una maniera scandalosa lo scorso anno, con CDK (De Ketelaere, ndr) e Brahim sono finiti quinti sul campo“.

Non solo, c’è chi però si schiera in un’altra posizione sulla questione: “I veri tifosi del Milan vogliono il bene del Milan e il bene del Milan è vincere. Pioli ha meriti e demeriti, però ci ha fatto vincere e soprattutto ha costruito costantemente un gruppo solido, sincero, genuino e SANO. Gruppo che si merita tutto il bene possibile”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

I veri tifosi del Milan vogliono il bene del Milan e il bene del Milan è vincere. Pioli ha meriti e demeriti, però ci ha fatto vincere e soprattutto ha costruito costantemente un gruppo solido, sincero, genuino e SANO. Gruppo che si merita tutto il bene possibile. ❤️🖤 https://t.co/5HpmM5IEmT — 🔴Rebic Road⚫ (@aireemilan) February 12, 2024

Pioli comunque ha depauperato l’attacco del Milan in una maniera scandalosa lo scorso anno, con CDK e Brahim sono finiti quinti sul campo haha — Holter Mazzarri (@rvotescudettate) February 13, 2024

Vorrei Pioli l'anno prossimo sulla panchina del Milan? No

Ma per questo non è che non voglio vincere l'El per paura della sua conferma.

Addirittura sento gente che non vorrebbe la rimonta, impossibile, sull'Inter.

Priorità all'@acmilan — Albert (@AlbertMotta82) February 12, 2024

Il Milan pratica il peggior calcio dell’èra Pioli, vero. Ma un centrocampo Calha-Kessie-Tonali (o Bennacer sano) giocherebbe certamente meglio di Loftus-Adli più il Bennacer di oggi. A prescindere dall’allenatore in panchina. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 12, 2024