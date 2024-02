Il Milan sostituisce Leao: “Prendo Chiesa dalla Juve”

In casa Milan tiene banco la discussione sul futuro di Leao, in diretta l’annuncio sul sostituto ideale: “Chiesa farebbe molto meglio”

Sono settimane in cui a Milano si discute riguardo a Rafael Leao. Non solo per il suo rendimento, con il gol in campionato che gli manca dallo scorso 23 settembre, ma anche per quello che potrebbe essere il suo futuro. In estate diverse big sono associate al numero 10 rossonero: nella giornata di ieri, dalla Spagna, si è parlato del Barcellona come club interessato.

L’addio di Rafael Leao è un tema in casa Milan e non può assolutamente essere escluso in questo momento. Qualora dovesse partire in estate il portoghese, si aprirebbe immediatamente il dibattito riguardo al possibile sostituto. In diretta su TvPlay, analizzando tutti quelli che sono i principali temi di giornata, è stato identificato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Leao.

“Chiesa per il dopo Leao”: Viviano consiglia il Milan

Intervenuto in diretta su TvPlay, Emiliano Viviano ha parlato del momento difficile vissuto da Federico Chiesa a Torino e ha consigliato i rossoneri: “Ammetto che l’ultimo anno e mezzo, forse anche due, sono stati assolutamente sotto livello, ma per me è uno dei migliori talenti in assoluto del calcio italiano. Fossi il Milan se va via Leao prenderei Chiesa”.

Il dopo Leao ideale potrebbe essere proprio il numero 7 della Juventus. Il portiere dell’Ascoli, e apprezzato opinionista su TvPlay, ha spiegato anche perché secondo lui non sta rendendo al massimo sotto la Mole: “Oltre agli infortuni, senza dare una colpa ad Allegri, anche il sistema di gioco e la maniera di giocare della Juve non lo aiutano. Io sono convinto che al Milan, per come gioca il Milan, sarebbe molto meglio per lui”. In rossonero Chiesa potrebbe ritrovare lo smalto migliore: non è un caso che quando gioca in Nazionale, spesso nel tridente offensivo, rende ancora meglio rispetto a quanto sta facendo in bianconero.