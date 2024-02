DIRETTA Champions League, Lazio-Bayern Monaco 0-0: ci prova subito Kimmich! – LIVE

La Lazio sarà la prima italiana a scendere in campo negli ottavi di finale di Champions League, ospitando il Bayern Monaco

È tutto pronto allo Stadio Olimpico per Lazio-Bayern Monaco. Qualificatasi come seconda nel proprio girone, la squadra capitolina affronta una delle avversarie più temibili della competizione, ma anche una delle squadre maggiormente in crisi in questo momento. Reduci dalla batosta contro il Bayer Leverkusen, i bavaresi hanno bisogno di un buon cammino in Champions League per riscattare una stagione sin qui anonima.

Il futuro di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern sembra ormai segnato e un eventuale passo falso europeo potrebbe comportare anche un allontanamento immediato. Una situazione rovente che la squadra allenta da Maurizio Sarri spera di sfruttare a proprio vantaggio. Con un Ciro Immobile ritrovato dopo il 200esimo gol in Serie A, i padroni di casa proveranno a fare un’impresa in casa, per rendere la trasferta in Germania ancora più avvincente e affascinante. L’ultimo incrocio tra le due squadre, risale al 2021, quando il Bayern elimino la Lazio agli ottavi vincendo entrambe le partite per 2-1 e 4-1. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Bayern Monaco

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson

Bayern Monaco: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Musiala; Kane.