“Allegri non lo vede”: ribaltato il mercato della Juve

Il momento della Juventus è delicato e ora arrivano diversi retroscena sul mercato: “Allegri non lo vede questo ragazzo”

Dopo essere stati in vetta alla classifica e aver sfiorato il sogno scudetto, i bianconeri stanno vivendo il momento più complicato della loro stagione. 1 punto in 3 partite, con Empoli e Udinese in casa e intervallato dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter capolista. Un trittico che ha ridotto al minimo ogni possibilità di scudetto della Vecchia Signora.

In questi giorni, come spesso capita in caso di periodi negativi, stanno uscendo tanti retroscena sui malumori interni alla Juventus e che coinvolgerebbero direttamente Massimiliano Allegri. Nel mercato di gennaio il tecnico livornese aveva richiesto un rinforzo a centrocampo e Cristiano Giuntoli ha sorpreso tutti portando a Torino un giovane di grande prospettiva come Carlos Alcaraz con un’operazione magistrale dal Southampton. L’accusa principale, ora, è quella che l’allenatore non sia convinto del giocatore.

Damascelli critico con la Juve: “Allegri non vede Alcaraz”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli ha parlato anche del mercato di gennaio della Juventus e di quello che potrebbe rivelarsi un problema nei prossimi mesi. Secondo il giornalista, infatti, Allegri non andrebbe pazzo per il nuovo arrivato: “Questo oggetto misterioso che si chiama Alcaraz, che lui non vede… lo posso dire, lui non vede questo ragazzo”.

Damascelli, poi, prosegue la sua analisi spiegando quella che per lui è la situazione attuale a Torino. “E anche qui, c’è un po’ la dimensione di questa società. La Juventus va a prendere in prestito, facendo pagare il salario al Southampton questo giocatore che giocava in Serie B, e il direttore generale del Southampton dice ‘adesso lui sta lì, impara qualcosa, e a giugno torna da noi’. Ecco, questa è la dimensione della Juventus di oggi”. Il riscatto del giocatore da parte della Juve, anche se non alle cifre pattuite col club inglese, è una possibilità che invece va tenuta in considerazione. Il giocatore è molto stimato da Cristiano Giuntoli, che lo insegue fin dai tempi del Napoli, e potrebbe rappresentare uno dei protagonisti della Juve che verrà. Magari, con un altro allenatore in panchina.