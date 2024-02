Tris City, il Real vince di misura: pronostici rispettati in Champions

Doppia vittoria in trasferta per Manchester City e Real Madrid contro Copenaghen e Lipsia: 3-1 a Copenaghen, 1-0 a Lipsia

Tutto come previsto, non senza qualche patema di troppo. Manchester City e Real Madrid confermano i pronostici nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I campioni d’Europa si impongono 3-1 sul campo del Copenaghen, un risultato meritato per la squadra di Guardiola ma che ipoteca il passaggio del turno. I Citizens riescono a sbloccarla quasi subito con De Bruyne, ma falliscono occasioni in serie e al 34′ subiscono il pareggio di Mattsson dopo un errore di Ederson in disimpegno.

La gioia danese dura però soltanto pochi minuti visto che primo di recupero è Bernardo Silva a riportare in vantaggio il City. Nella ripresa, la formazione inglese continua a comandare il gioco, cercando il terzo gol che avrebbe garantito una maggior sicurezza in vista del ritorno. Il tris arriva all’ultima azione con Foden che fa esultare Guardiola e ipoteca il passaggio del turno.

Champions, Brahim Diaz lancia il Real: 1-0 a Lipsia

Soffre il Real Madrid sul campo del Lipsia con Ancelotti che ringrazia Brahim Diaz, protagonista del match con un meraviglioso tiro a giro che regala il successo ai blancos.

E dire che erano stati i tedeschi ad iniziare meglio la partita, con la rete di Sesko al 2′ annullata dal Var per fuorigioco. La gara è all’insegna dell’equilibrio e nel primo tempo di vere e proprie occasioni non se ne registrano.

La ripresa parte con un colpo di testa di Sesko che finisce a lato, ma entra in scena Brahim Diaz al 3′ e regala il vantaggio al Real con una conclusione meravigliosa. Il Lipsia non sembra subire il colpo, sfiora subito il pareggio prima con Olmo, poi con Sesko, ma il Real regge. Lo fa anche grazie a Lunin che si supera su una conclusione ravvicinata del solito Sesko. Vincono Real e City,

COPENAGHEN-MANCHESTER CITY 1-3: 10′ De Bruyne (M), 34′ Mattsson (C), 45’+1 Bernardo Silva (M), 93′ Foden (C)

LIPSIA-REAL MADRID 0-1: 48′ Brahim Diaz (M)