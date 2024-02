Non era trascorso neanche un minuto di gioco dal fischio d’inizio quando l’allenatore ha scelto di operare il cambio

Non ha precedenti quanto avvenuto durante l’ultimo turno di campionato nella massima divisione. Una sostituzione da record, quella effettuata dal tecnico, che ha deciso di sostituire il giovanissimo portiere dopo venti secondi dal fischio iniziale del direttore di gara.

Un record stabilito nel campionato sloveno dal Rogaska in occasione della partita pareggiata in trasferta lo scorso sabato contro l’OIimpija Ljubljana per 2-2. A lasciare il campo a soli venti secondi dall’inizio dell’incontro è stato il giovanissimo Zan Lorber, portiere 17enne al debutto assoluto da professionista. Una sostituzione che a molti sarà sembrata sorprendente e inedita, ma che in realtà nasconde dietro una logica piuttosto chiara e comprensibile.

Il cambio con il più esperto Ajdin Mulalic, infatti, era già stato programmato prima dell’inizio dell’incontro. Come avviene in tanti campionati europei, in Slovenia viene richiesto da regolamento alle formazioni locali di schierare un numero minimo di calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile dal primo minuto. Avendo accusato diversi infortuni nell’ultimo periodo, il Rogaska ha avuto non poche difficoltà a schierare un undici titolare che rispettasse questa norma, decidendo quindi di ricorrere ad uno stratagemma consentito dalla lega.

Il tecnico Drobne ha per questo motivo lanciato dal primo minuto il portiere dell’U19 Loerber, così da poter soddisfare i requisiti minimi richiesti dal campionato. Una volta iniziato il match, alla prima interruzione dell’arbitro, l’allenatore ha potuto così operare il cambio e mandare in campo il vero titolare tra i pali.