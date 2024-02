DIRETTA Champions, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Parken Stadium’ tra il Copenaghen di Neestrup e il Manchester City di Guardiola e quello della ‘Red Bull Arena’ tra il Lipsia di Rose e il Real Madrid di Ancelotti in tempo reale

Il Manchester City ed il Real Madrid fanno visita rispettivamente al Copenaghen e al Lipsia nelle prime due gare valide come andata degli ottavi di finale di Champions League. Due sfide che vedono le principali candidate alla vittoria finale fare visita a due outsider che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro spagnolo Sanchez e dal bosniaco Peljto.

Da un lato, al ‘Parken Stadium’, i campioni in carica di Pep Guardiola vogliono riprendere il cammino europeo fatto fin qui di tutte vittorie che li hanno portati a vincere il loro girone a punteggio pieno davanti a Lipsia, Young Boys e Stella Rossa. L’obiettivo dei Citizens è quello di centrare un altro successo per chiudere subito il discorso qualificazioni. I danesi di Jacub Neestrup, invece, vogliono continuare a stupire dopo essersi piazzati al secondo posto dieto il Bayern Monaco, ma davanti a Galatasaray e Manchester United. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla fase a gironi di due edizioni fa, quando la partita finì con un pareggio a reti inviolate.

Dall’altro lato, alla ‘Red Bull Arena’, i blancos di Carlo Ancelotti reduci dallo scontro diretto vinto contro il Girona che li hanno mandati in fuga nella Liga spagnola, vanno a caccia di un successo esterno per ipotecare già i quarti di finale. Il gruppo è stato conquistato facilmente davanti a Napoli, Braga e Union Berlino. I ‘tori rossi’ di Marco Rose, invece, sognano il colpaccio per uscire dalla crisi dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime 5 di Bundesliga. Nel 2022, durante la fase a gironi, i tedeschi si sono imposti con il risultato di 3-2. Entrambe le partite sono trasmesse in tv su Sky Sport e quest’ultima anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e Mediaset Infinity.