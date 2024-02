Conte, da favorito a ultimo della lista: “Zero percento di possibilità”

Conte resta il nome più bollente del momento, con Napoli e altri club italiani che lo inseguono in vista della prossima stagione: il punto

L’allenatore del momento è uno che non siede su nessuna panchina attualmente, ma che studia e si aggiorna in vista della prossima stagione: tutti gli occhi, infatti, sono Antonio Conte. Nelle poche apparizioni pubbliche in cui ha rilasciato delle dichiarazioni è sembrato una tigre in gabbia, un tecnico pronto a tornare ad aggredire gli avversari e a vincere come ha sempre fatto.

Diversi sono i club accostati al suo nome: dal Napoli, con Walter Mazzarri chiamato solamente a traghettare la squadra fino al termine della stagione, al Milan e alla Juventus. I rossoneri sono guidati da Stefano Pioli, che non sta andando al di sotto delle aspettative stagionali, ma i rapporti con i tifosi e con parte della società sembrano essersi ormai compromessi: l’addio a fine anno appare sempre più probabile. Discorso differente per quanto riguarda i bianconeri. Tutto dipenderà dall’incontro programmatico che si terrà al termine del campionato tra la dirigenza e Massimiliano Allegri: anche in questo caso, la separazione non può essere esclusa. In tutto questo, il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere.

Conte non ha ancora scelto, ma precipitano le possibilità del Napoli

Antonio Conte non ha ancora deciso quello che sarà il suo futuro, con l’Italia che resta una delle possibilità e non l’unica. La Serie A è un campionato che ha già dimostrato a più riprese di saper domare con grande maestria, ma all’estero sono tante le panchine illustri che si libereranno al termine della stagione: il Liverpool e il Barcellona saluteranno Klopp e Xavi, mentre Thomas Tuchel appare sempre più a rischio in Baviera. Il tecnico salentino si tiene aperte tutte le possibilità.

Il giornalista Luca Momblano, sul proprio profilo X, chiude definitivamente la porta alla possibilità di vedere l’ex allenatore di Juventus e Inter ereditare la panchina da Mazzarri: “Conte-Napoli 0%”. Così scrive il noto giornalista, che ad oggi non dà più alcuna possibilità ad Aurelio De Laurentiis di riuscire a convincere il tecnico salentino.