Chiesa non brilla nel flop Juventus: “Impossibile avere sia lui che Allegri”

La Juventus, sconfitta ieri sera dall’Udinese di Cioffi, non è riuscita ad andare in gol nelle ultime due partite e Federico Chiesa, titolare nel match dello Stadium, non è stato in grado di incidere: le ultimissime notizie sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri, ieri sera nel posticipo della 24esima giornata, è stata battuta dall’Udinese di Gabriele Cioffi perdendo ulteriori punti dall’Inter di Simone Inzaghi, attualmente capolista nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, che sabato pomeriggio hanno trionfato all’Olimpico contro la Roma, si trovano attualmente a sette punti di vantaggio con una gara in meno proprio nei confronti della Vecchia Signora che, da tre giornate a questa parte, sta vivendo un momento di assoluta difficoltà. Il pareggio interno con l’Empoli, seguito dalla sconfitta nello scontro diretto proprio con l’Inter e da quella di ieri sera con l’Udinese sono state tre vere e proprie mazzate per le ambizioni tricolore della Juventus che, in queste gare, non ha potuto fare affidamento, a livello offensivo, sullo smisurato talento di Federico Chiesa, apparso sottotono e un po’ fuori da quelle che sono le idee tattiche di Massimiliano Allegri.

Chiesa e Allegri, un matrimonio mai sbocciato: le reazioni social

La combinazione fra Chiesa e Allegri è un incastro che non è mai davvero sbocciato in casa Juventus. Fra gli infortuni, gravi, dell’ex calciatore della Fiorentina e le scelte tecniche del livornese, molte volte destinate a relegare il calciatore ad un ruolo di gregario, Federico Chiesa negli ultimi tre anni ha vissuto una vera e propria involuzione tra l’altro immediatamente successiva al picco raggiunto a Euro2020. Alcuni tifosi, proprio in merito alla situazione di Chiesa, hanno detto la loro.

Uno per esempio ha affermato: “Farò un riassunto abbastanza netto: nella prossima stagione sarà impossibile avere ancora insieme alla Juventus sia Chiesa sia Allegri. O uno o l’altro. La vedo così“. Ma non solo, c’è chi si scaglia direttamente contro Allegri: “Prima era Dusan (Vlahovic, ndr) il Problema Poi Gol a Raffica. Ora tutti contro Chiesa, che Gioca fuori Ruolo nel Deserto Tattico. Il Prossimo? Yildiz. Che ieri ha fatto la Mezz’Ala nel Caos Totale. Sosteniamo i Nostri Soldati Quelli che ci Riporteranno a Vincere”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Se ci fossero acquirenti #Chiesa da cedere s… ieri! Forma fisica perennemente precaria, involuzione tecnica, tatticamente zero. Non da #Juve — Rodri_e_finita (@Cugu_si) February 13, 2024

Farò un riassunto abbastanza netto: nella prossima stagione sarà impossibile avere ancora insieme alla Juventus sia Chiesa sia Allegri.

O uno o l'altro.

La vedo così. — Luca Toselli (@toselluc) February 13, 2024