Caos Inter, bufera Inzaghi: doppia indagine della FIGC

Chinè è pronto ad ascoltare Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi. Oggi si chiuderà il caso legato alla possibile chiamata del tecnico alla squadra

“Ci siamo parlati, ci ha chiamati il mister in vivavoce e ci ha detto che dovevamo solo essere noi, quelli che eravamo fino a pochi giorni fa, siamo scesi in campo e lo abbiamo fatto vedere”. Queste dichiarazioni di Alessandro Bastoni al termine di Roma-Inter hanno di fatto aperto un vero e proprio caso.

Le norme federali, infatti, non permetterebbero ad un tecnico squalificato di dirigere in ‘nessun modo’ la squadra e prendere parte all’evento. Ci ha poi pensato, il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, a gettare acqua sul fuoco, spiegando che la comunicazione era avvenuta, ma solo tramite lo staff e non dunque in maniera diretta.

Inter, Bastoni e Inzaghi da Chinè: il punto della situazione

Ma la possibile violazione del tecnico nerazzurro sta continuando a far discutere e oggi per chiudere definitivamente questo capitolo, Chinè ascolterà i protagonisti dei fatti, Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi.

Il Procuratore federale andrà a caccia di eventuali conferme e di nuovi elementi probatori. L’indagine, con l’apertura di un fascicolo, appare davvero solo un atto dovuto e difficilmente il tecnico verrà nuovamente squalificato.

Sono attese novità anche in merito all’indagine sul dito medio di Acerbi, rivolto ai tifosi della Roma nel corso del match dell’Olimpico. Anche il difensore dovrebbe essere ascoltato in giornata.