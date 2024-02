Caso Acerbi, si muove la Figc: cosa rischia il difensore

Francesco Acerbi finisce al centro di un’indagine della Figc per il gesto fatto ai tifosi della Roma dopo il gol realizzato nella gara dell’Olimpico

Il caso Acerbi approda nella Procura della Figc. Stando a quanto riferisce ‘gazzetta.it’, infatti, è stata aperta un’indagine sul gesto del difensore dell’Inter nel corso della sfida contro la Roma.

Il calciatore ha, infatti, mostrato il dito medio ai tifosi giallorossi dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0, una rete che ha fatto discutere anche per la posizione di Thuram. L’esultanza provocatoria di Acerbi non è passata inosservata e non soltanto tra tifosi e addetti ai lavori per le immagini diventate poi virali sui social.

Gli ispettori della Procura presenti all’Olimpico hanno, infatti, notato il gesto di Acerbi, sul quale ora la Procura Federale ha deciso di aprire un fascicolo.

Aperta indagine sul gesto di Acerbi, cosa rischia il difensore

Con l’apertura del fascicolo, il difensore (con un passato alla Lazio) sarà ascoltato nei prossimi giorni.

Dopo ci saranno due strade possibili: il patteggiamento, con Acerbi che sarà sanzionato molto probabilmente con una multa pensate, oppure una squalifica nel caso in cui il calciatore decida di non patteggiare. Per il difensore una serata agro-dolce, quindi, visto che oltre al gol e la gesto che sta facendo discutere, il 36enne ha riportato anche un infortunio: per Acerbi un indurimento al polpaccio che lo ha spinto a chiedere il cambio. Nella giornata di domani sono previsti gli accertamenti che certificheranno l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.