Inzaghi chiama l’Inter: la confessione di Bastoni diventa un giallo

Inzaghi contatta i propri calciatori durante l’intervallo di Roma-Inter. La presunta chiamata del tecnico nerazzurra fa discutere

Sono bastati poco più di dieci minuti all’Inter di Simone Inzaghi per ribaltare il risultato della sfida dell’Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi.

I nerazzurri, che avevano chiuso il primo tempo sotto di un gol, sono rientrati in campo con una ferocia impressionante. Hanno aggredito l’avversario, mettendolo letteralmente alle corde. Così al 49’ e al 56’ sono arrivate le reti che hanno portato avanti i vice campioni d’Europa.

E’ evidente che all’intervallo, quando Acerbi e compagni erano negli spogliatoi, qualcosa è successo. L’Inter da grande squadra ha trovato la forza per reagire e far sua una partita che si stava complicando. Iniziare il secondo tempo con l’agonismo dei nerazzurri non è certo da tutti.

Uno dei segreti dell’Inter è sicuramente Simone Inzaghi, che ieri era squalificato, ma ha fatto sentire, comunque, la sua presenza. A raccontarlo è stato Bastoni al termine della sfida dell’Olimpico: “Ci siamo parlati, ci ha chiamati il mister in vivavoce e ci ha detto che dovevamo solo essere noi – si legge su gazzetta.it -, quelli che eravamo fino a pochi giorni fa, siamo scesi in campo e lo abbiamo fatto vedere”. Dichiarazioni, che hanno fatto discutere non poco.

Inzaghi chiama i giocatori: la versione di Farris

Non va, dimenticato, che secondo le norme federali un tecnico squalificato non potrebbe “in nessun modo” dirigere la squadra e prendere parte all’evento. Di conseguenza anche la telefonata non sarebbe ammessa.Â

La confessione del difensore dell’Inter ha scatenato il web, che ha sottolineato come Inzaghi non avrebbe potuto mettersi in contatto con i propri calciatori.

Massimiliano Farris, che ha guidato la squadra all’Olimpico, ha provato a correggere il tiro: “C’è stata una comunicazione tra il mister che era carico e il tramite siamo stati noi dello staff”. Secondo le parole del vice allenatore, dunque, non ci sarebbe stata alcuna comunicazione diretta tra i giocatori e Inzaghi. Il dubbio, però, dopo le dichiarazioni di Bastoni non può che restare.