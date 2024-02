Caccia al play e qualità in attacco: come giocherà la Salernitana con Liverani in panchina

La Salernitana riparte da Fabio Liverani: ecco come potrebbero giocare i granata con il nuovo allenatore in panchina

Inizia il nuovo corso tecnico della Salernitana: Walter Sabatini punta su Fabio Liverani per cercare di centrare un’altra impresa salvezza.

Sembra avere le idee chiare Fabio Liverani, nuovo allenatore della Salernitana ingaggiato al posto di Filippo Inzaghi dopo la pesante sconfitta di venerdì scorso contro l’Empoli. Un ko che ha ridotto ulteriormente le speranze di salvezza per i campani: Walter Sabatini si è affidato a un suo fedelissimo da giocatore per cercare di ripetere l’impresa di due anni fa quando, dopo l’esonero di Colantuono, fu scelto Davide Nicola (oggi allenatore dell’Empoli) il cui percorso in granata iniziò con un pareggio interno col Milan che poi vinse lo scudetto.

Fabio Liverani debutterà sulla panchina granata venerdì, nell’anticipo contro l’Inter, sempre più candidata alla vittoria dello scudetto. Ma con quale modulo scenderà in campo la Salernitana di Liverani? Al ‘Meazza’ il neo-tecnico granata dovrà ripartire dall’emergenza difensiva ereditata dal precedente corso tecnico a causa degli infortuni di Fazio, Gyomber, Pirola e Pierozzi e della squalifica di Bradaric. Linea difensiva che – al di là del momento di difficoltà – dovrebbe essere sempre a quattro. Per l’occasione davanti ad Ochoa agiranno Zanoli, Boateng, Manolas e Sambia con il solo Pellegrino come alternativa a gara in corso.

Salernitana a Liverani: come giocheranno i granata col nuovo allenatore

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Liverani si è soffermato sulla figura del play di centrocampo: “Nella rosa non ci sono caratteristiche da regista puro che può essere fatto da elementi con qualità differenti, in rosa ce ne sono”.

Liverani potrebbe affidare le chiavi della cabina di regia a Giulio Maggiore, con Lassana Coulibaly e Toma Basic ai suoi lati. L’idea di Liverani sarebbe quella di puntare sul 4-3-1-2, dunque, sulla coppia offensiva composta da Dia e Weissman e un trequartista a supporto. E in quella zona di campo c’è tanta abbondanza: Candreva, Vignato, Kastanos e Martegani possono rappresentare gli elementi di qualità per innescare gli attaccanti, ma occhio anche alla possibilità che si giochi con il modulo ad albero di Natale, dunque con il doppio trequartista a supporto di una unica punta.