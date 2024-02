Inzaghi tuona contro Sabatini: “Scuse tardive. Mi ha tagliato la testa”

Salernitana, Inzaghi tuona contro Sabatini dopo l’esonero: “Scuse tardive”

La sconfitta interna contro l’Empoli è stata fatale per Filippo Inzaghi. Il tecnico è stato esonerato dalla Salernitana, che ha deciso di puntare su Fabio Liverani per cercare una salvezza che appare sempre più complicata.

Inzaghi si è affidato ai social per salutare i tifosi granata, ma non ha lesinato critiche nei confronti di Walter Sabatini, ds del club. Sabatini aveva chiesto scusa al tecnico: “Non ho supportato un allenatore in difficoltà, mi scuso profondamente dal punto di vista umano e professionale. Gli auguro tutte le fortune del mondo e una grande carriera. Avrei potuto comprargli subito ad inizio gennaio alcuni calciatori”.

Scuse tardive e inutili per il tecnico. “Ho sposato il progetto con trasparenza e quest’ultima è ciò che avrei voluto, soprattutto sul mercato, che a mio avviso è stato tardivo e non in linea – ha scritto su ‘Instagram’ – A poco servono oggi le frasi consolatorie del direttore Sabatini, anche perché non vedo il senso di chiedere scusa su un proprio errore e tagliare la testa ad un altro. Il momento della separazione è sempre complicato, specie quando si subisce la decisione. Salerno in pochi mesi mi è entrata dentro. In giro per le strade, tifosi e gente comune mi fermano, con rammarico e dispiacere, per un saluto, una foto, una stretta di mano. L’unica parola che ora sento di dire dal cuore è: “grazie”. Per l’accoglienza, la stima e la fiducia. Non sento il peso di un fallimento, sento la debolezza di una missione incompiuta non per mia volontà, assieme al grande senso di responsabilità per una città e una tifoseria tra le più belle d’Italia”.