Il Napoli cade sempre più in basso, flop davanti a Spalletti: “La più scarsa della Serie A”

Una pesante sconfitta per il Napoli campione d’Italia in carica che, attualmente, si trova al nono posto in Serie A. La squadra di Mazzarri, ieri sera, è stata infatti sconfitta dal Milan di Stefano Pioli davanti a Luciano Spalletti, presente in tribuna

Il Napoli di Walter Mazzarri sta vivendo un momento decisamente particolare. La squadra azzurra, che sembrava essersi rilanciata l’ultima giornata con la vittoria al Maradona, è tornata nel baratro dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli.

Una serata davvero storta per i campioni d’Italia in carica che sono precipitati addirittura al nono posto della classifica del campionato italiano di Serie A. Una stagione davvero negativa per il Napoli e per i suoi tifosi che tutto si aspettavano tranne un destino così funesto per una squadra che, solo qualche mese fa, asfaltava tutti e vinceva il campionato addirittura all’inizio del mese di maggio. Ieri sera l’artefice del Napoli da scudetto era in tribuna a San Siro, stiamo parlando di Luciano Spalletti ora commissario tecnico dell’Italia ed ha assistito all’involuzione che ha avuto la squadra azzurra in questa annata decisamente particolare.

Il Napoli crolla davanti a Spalletti: le reazioni sui social

Sui social, in particolare su X, in molti fra i sostenitori azzurri hanno commentato la particolare situazione che sta vivendo il Napoli di Walter Mazzarri. Un utente ha commentato per esempio: “Da 4 mesi il Napoli è la squadra più scarsa della serie A dopo la Salernitana. Non è un’iperbole, è la realtà. 11 partite, hai fatto gol solo ad Atalanta, Cagliari, Verona e Salernitana. Non segni in trasferta da novembre. Media punti che domenica scende sotto a Donadoni“.

Ma anche: “Mazzarri avrà pure visto tutte le partite del Napoli di Spalletti ma ha ciccato di sicuro la conferenza in cui disse “QUESTA SQUADRA NON È COSTRUITA PER DIFENDERE”“. Un altro ha parlato così: “Penso che per molti, come me, fosse più una speranza che una scelta logicamente accettata. Quello che dice che ha studiato il Napoli di Spalletti, la vittoria con l’Atalanta, la prestazioni con Real, Inter e Juve. Tutto fumo“.

