Galliani agguerrito per l’assemblea di Lega: “È un fatto gravissimo” | VIDEO CM.IT

C’è anche Adriano Galliani all’Assemblea di Lega. Il Ceo del Monza – intercettato dai giornalisti presenti – ha fatto il punto della situazione,.

Assemblea – “È una giornata delicata, particolare, difficile, probabilmente non bellissima. Vediamo come andrà. Non è un problema di 18 o 20 squadre, il problema è un altro ed è legato al diritto d’intesa. È gravissimo chiedere che la Lega Serie A non abbia più il diritto d’intesa, è una cosa che non esiste in nessun paese d’Europa. Quando non ha più il diritto d’intesa puoi giocare a 20, 18, 32… alla fine non decidi più tu, non si capisce come puoi autochiedere che venga tolta. Lo trovo incredibile”.

Squlifica Papu Gomez – “Purtroppo hanno spostato l’udienza dal 12 al 19 febbraio. Ci è arrivata la notizia ieri dalla Spagna e quindi non sarà oggi ma la prossima settimana. Evidentemente le lungaggini non ci sono solo in Italia…”.