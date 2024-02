Atalanta, la cura Gasperini e la rinascita di De Ketelaere

Ancora protagonista, Charles De Ketelaere sta vivendo un’avventura straordinaria a Bergamo, sotto la guida di Giampiero Gasperini. I tifosi approvano.

Ieri a Genova, Charles De Ketelaere ha dimostrato ancora una volta il grande talento che è, sbloccando una partita difficile, finita poi con la vittoria della ‘Dea’. Ma non solo, infatti la rete contro il grifone è la dimostrazione di quanto sia incisivo e decisivo il 17 neroazzurro. L’esplosione arrivata a Bergamo è ben lontana dal ricordo dell’esperienza insufficiente in rossonero, dove il 22enne belga non era riuscito a trovare spazio e minuti.

Infatti, alla corte di Stefano Pioli, De Ketelaere, in 40 presenze (1480 minuti) da trequartista, ha realizzato solamente un assist, rimanendo a secco di gol. In estate, l’addio alla Serie A sembrava l’unica soluzione e, invece, è bastato il trasferimento all’Atalanta per vedere i colpi da fuoriclasse del 2001. Grazie anche al lavoro di Gian Piero Gasperini, che da subito ha riposto la sua fiducia nelle qualità del giovane e ha saputo lavorarci per farlo migliorare partita dopo partita, l’ex Bruges ha totalizzato, in 27 presenze (1631 minuti), 10 gol e 7 assist, tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Numeri che sottolineano l’importanza di CDK per questa Atalanta, ma soprattutto sono indice di come un buon ambiente e un pizzico di fiducia in più possano aiutare un giovane talento ad emergere. A sorridere ora è anche il Milan che può sperare nel riscatto definitivo del calciatore e incassare anche i bonus legati agli obiettivi personali, come la qualificazione in Champions League.

Da ‘pacco’ a vero e proprio ‘regalo’: CDK si prende il pubblico nerazzurro

Solo un anno fa, i tifosi del Milan ironizzavano sui social paragonando De Ketelaere ad un ‘pacco’ da spedire il più lontano possibile da Milano. Ora, invece, ‘il principino del Belgio’ se lo godono a Bergamo: “fenomeno”, “Charles ma quanto sei forte?” oppure “King Charles” con tanto di coroncina si legge sui social.

Commenti che dimostrano quanto i tifosi neroazzurri siano estasiati e ora si godono la classe del belga. Non mancano gli sfottò: “amici milanisti dove siete? Ora è nostro”. Ma anche paragoni importanti come: “abbiamo il nuovo Ilicic… Grazie Gasp”. Indubbiamente CDK è diventato il punto di riferimento del reparto offensivo e questo parallelismo con Josip Ilicic ne è la prova. Lo stesso Gasperini ha più volte sottolineato la duttilità di De Ketelaere e di come quest’ultimo abbia caratteristiche che ricordano molto l’ex fantasista sloveno, rimasto nel cuore dei tifosi bergamaschi. In sostanza, l’effetto Gasperini e l’aria di Bergamo hanno dato vita ad un Charles 2.0, idolo indiscusso del pubblico del Gewiss Stadium.