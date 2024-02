Secondo infortunio consecutivo: capitano a rischio per la prossima partita

Un’altra tegola per allenatore e capitano: secondo infortunio consecutivo in meno di una settimana e cambio obbligato

Piove sul bagnato: dopo meno di sette giorni, il difensore è stato nuovamente costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo a causa di un infortunio.

Era già accaduto la scorsa settimana, la scena si è ripetuta in queste ore. Un altro infortunio per Ricardo Rodriguez, difensore e capitano del Torino che nelle due ultime partite di campionato ha portato a casa appena due punti pareggiando contro Salernitana e Sassuolo, due squadre in difficoltà e invischiate nella lotta per non retrocedere.

Due pareggi che hanno lasciato l’amaro in bocca, ridimensionando le possibilità dei granata di Ivan Juric di agganciare il treno per le coppe europee, con il tecnico che ha annunciato di essere pronto a lasciare in caso di mancata qualificazione alla Conference League al termine della stagione. E come se non bastasse, l’allenatore ex Genoa ed Hellas Verona sta facendo i conti con una vera e propria emergenza difensiva per gli infortuni di Schuurs e Buongiorno, ma non solo. All’esordio da titolare non brillantissimo di Matteo Lovato si è aggiunto il secondo infortunio consecutivo per Ricardo Rodriguez.

Torino, secondo infortunio consecutivo per Ricardo Rodriguez

Il difensore svizzero ex Milan, infatti, era stato costretto al cambio già domenica scorsa, nel lunch match con la Salernitana terminato con un anonimo pareggio a reti bianche.

In quella occasione il capitano del Toro fu costretto ad alzare bandiera bianca dopo quarantatré minuti di gioco, lasciando spazio al debuttante Masina. Gli esami diagnostici a cui fu sottoposto dopo quella partita evidenziarono solo un sovraccarico muscolare. Ieri, sul campo del Sassuolo e dopo i gol di Pinamonti e Zapata, la scena si è ripetuta: appena venti minuti in campo per il giocatore classe ’92 che aveva stretto i denti per esserci nel match con i neroverdi, dovendosi però arrendere quasi subito. Le sue condizioni saranno nuovamente valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza per la sfida di venerdì contro il Lecce potrebbe essere concretamente a rischio.