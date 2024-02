HIGHLIGHTS | Zapata risponde a Pinamonti, Sassuolo e Torino dividono la posta in palio

Termina in parità la sfida del sabato sera tra Sassuolo e Torino: un pari che non accontenta nessuno

Prima Pinamonti, poi Zapata: i due bomber decidono la sfida del sabato tra Sassuolo e Torino, con un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre.

Succede di tutto nei primi otto minuti: al 5′ c’è già il primo gol, di marca neroverde, con Pedersen che dopo aver saltato Lazaro crossa al centro per Pinamonti, bravo a colpire di testa battendo Milinkovic-Savic. Il vantaggio del Sassuolo dura appena tre minuti: il tempo per Bellanova di mettere il turbo per poi servire sul secondo palo Zapata che si fionda sul pallone, entrando in porta con la sfera tra i piedi.

Torino nuovamente pericoloso alla mezz’ora sempre con Zapata che riceve da Sanabria e prova a piazzarla, senza però trovare lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo squillo del Sassuolo con Bajrami il cui tiro da fuori non inganna Milinkovic-Savic.

Sassuolo-Torino: highlights, tabellino e classifica

La ripresa si apre col Sassuolo a caccia del secondo gol: il Torino perde palla e prova ad approfittarne Laurienté il cui tiro viene murato da Tameze. Ci riprova Laurienté al 69′, dopo un pallone perso da Sanabria, calciando sul primo palo dove si fa trovare pronto Milinkovic-Savic. Portiere granata attento anche all’81’ quando il solito Laurienté si sposta la palla sul destro e calcia, ma l’estremo difensore granata si salva in calcio d’angolo. Al 90′ nuovo tentativo del Sassuolo con un tiro a giro di Defrel terminato non di molto a lato. Ma nel finale è Consigli a salvare il risultato con un clamoroso intervento su Zapata.

SASSUOLO-TORINO 1-1

5′ Pinamonti, 8′ Zapata

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma** 38, Lazio 37, Bologna* 36, Napoli* 35, Fiorentina* 34, Torino 33, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

