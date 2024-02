Milan-Napoli, probabili formazioni: Leao sfida Kvara. Dubbi per Mazzarri

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, partita valida per la 24a giornata della stagione 2023-24 di Serie A: Leao sfida Kvara. Qualche dubbio per Mazzarri

Tutto pronto per il bug match della 24a giornata tra il Milan ed il Napoli. I rossoneri vogliono consolidare il terzo posto e puntare al secondo, occupato momentaneamente dalla Juventus. Dall’altra parte gli azzurri sono coinvolti nella super bagarre per la quarta posizione, quella che vuol dire Champions League nella prossima stagione.

Pochi dubbi per Stefano Pioli in vista della gara a San Siro, dove si affiderà ancora a Kjaer e Gabbia come coppia di difesa, in attesa del pieno recupero di Thiaw, che è tornato ad allenarsi. A centrocampo Adli farà coppia con Bennacer, insidiato da Musah. Mentre in attacco nessun dubbio con Giroud a guidare il reparto e Leao e Pulisic ai suoi fianchi.

Molte più incertezze per Walter Mazzarri prima dello schieramento della formazione ufficiale. Il Napoli non vuole più incappare in passi falsi, perché le inseguitrici al quarto posto corrono, su tutte Atalanta e la nuova Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi, impegnati con l’Inter, potrebbero anche lasciare qualche punto in questa giornata e i partenopei vogliono approfittarne.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

In porta si vedrà ancora Gollini, mentre in difesa spazio a Mazzocchi data la squalifica di Mario Rui. Ancora titolare Cajuste, nonostate il recupero di Zielinski. Più dubbi in avanti: in caso di 4-3-3 toccherà a Kvara e Politano (in vantaggio su Ngonge) supportare Simeone, che parte favorito su Raspadori data l’assenza di Osimhen, che dovrebbe rivedersi dalla prossima settimana.

Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzari

Milan-Napoli, dove vederla in tv

La sfida tra Milan e Napoli valida per la 24a giornata di campionato ed in programma dalle 20:45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Milan e Napoli

Terminato il big match di questa sera, il Milan penserà all’Europa League con la gara in casa contro il Rennes. In campionato i rossoneri poi se la vedranno con il Monza tra una settimana, prima del ritorno di coppa contro i francesi. Tra fine febbraio e inizi di marzo sarà poi il momento del doppio big match contro Atalanta e Lazio.

Per il Napoli ci sarà l’impegno casalingo col Genoa nel prossimo weekend, prima della super sfida in Champions League contro il Barcellona. A fine mese doppio impegno ravvicinato per gli azzurri contro Cagliari e Sassuolo.