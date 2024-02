Alla Juve vanno 26 milioni: l’offerta che cambia il futuro di Huijsen

Huijsen si sta mettendo in mostra con la maglia della Roma: la Juventus punta a ripotarlo alla base, però la corte sul mercato non manca per il baby difensore olandese

Nell’ultimo mercato invernale ha sorpreso l’approdo alla Roma del giovanissimo Dean Huijsen, destinato al prestito nelle fila del Frosinone.

Poi la chiamata di Mourinho e dei giallorossi, con il baby difensore olandese che ha premuto con la Juventus per accasarsi – sempre a titolo temporaneo – nella capitale. Huijsen è stato subito impiegato dal tecnico portoghese, successivamente però esonerato dalla Roma. Con De Rossi in panchina l’ex Malaga è stato escluso dalla lista per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, ma resta una valida alternativa ai titolari del reparto arretrato del nuovo allenatore giallorosso. Proprio nell’ultimo match contro il Cagliari, Huijsen ha realizzato il primo gol in Serie A nel rotondo 4-0 della Roma alla compagine allenata da Ranieri.

Calciomercato Juventus, Tottenham e Manchester United piombano su Huijsen

La Roma la prossima estate potrebbe tentare un approccio con la Juventus per rilevare interamente il cartellino di Huijsen, ma difficilmente i bianconeri apriranno una cessione.

Il piano della ‘Vecchia Signora’ è quello infatti di riportare alla base l’olandese e utilizzarlo stabilmente nelle rotazioni difensive, sia con Allegri che eventualmente con un altro allenatore in panchina. A meno che alla Continassa non arrivi un’offerta irrinunciabile, che al momento in Serie A nessuno può mettere sul piatto. Discorso differente invece se l’assalto a Huijsen arrivasse dall’Inghilterra, come dimostra il trasferimento proprio di un ex Juve come Dragusin dal Genoa al Tottenham. Gli ‘Spurs’ inoltre hanno manifestato interesse anche per il 18enne nato ad Amsterdam, insieme a un’altra big della Premier League come il Manchester United stando alle indiscrezioni riportate Oltremanica da ‘Caught Offside’.

Le due inglese monitorerebbero Huijsen e la prossima estate potrebbero spingersi fino a un’offerta da 26 milioni di sterline – al cambio circa 30 milioni di euro – per far cambiare idea alla Juventus e strapparlo quindi ai bianconeri.