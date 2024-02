HIGHLIGHTS | Spettacolo a Marassi, la spunta l’Atalanta: è di nuovo quarta da sola

Genoa-Atalanta regala spettacolo ed emozioni, i bergamaschi di Gasperini vincono 4-1 e rispondono nella lotta Champions

Match molto divertente, come prevedibile, tra Genoa e Atalanta a Marassi. La squadra di Gilardino se la gioca alla grande, ma alla fine la qualità superiore degli uomini di Gasperini ha la meglio: 4-1 nerazzurro e quarto posto solitario, rispondendo alle rivali.

L’inizio di gara è equilibrato e con pochi sussulti, il Genoa tiene benissimo il campo e concede pochi spazi. All’Atalanta basta poco per accendersi però in questo periodo e con una fiammata De Ketelaere realizza un gol splendido con controllo e gran tiro di sinistro all’angolino. Altra prodezza del belga, con tanto di esultanza polemica che gli costa l’ammonizione. Il Genoa reagisce e cinge d’assedio i bergamaschi. Carnesecchi, tra fine primo tempo e inizio ripresa, deve salvare la sua porta almeno tre volte, su colpo di testa di Vasquez e su due frustate di Retegui. Non può nulla, però, su quella di Malinovskyi, che lo impallina dal limite con il solito sinistro al fulmicotone. L’Atalanta si riscatta prontamente e torna subito avanti con una grande punizione di Koopmeiners, altro gol bellissimo. Pasalic si divora il 3-1 ed è poi involontario protagonista dell’annullamento del gol di Scalvini, per il quale il controllo al Var è durato più di cinque minuti. Finale convulso, Carnesecchi torna protagonista murando Gudmundsson a botta sicura, il batti e ribatti di emozioni dura fino al termine dei ben dieci minuti di recupero. Al 100esimo, la chiude Zappacosta in contropiede, arriva anche il quarto gol di Tourè. Genoa sconfitto dopo otto risultati utili di fila, ma con l’onore delle armi, mentre l’Atalanta continua a volare.

GENOA-ATALANTA 1-4 – 22′ De Ketelaere (A), 51′ Malinovskyi (G), 55′ Koopmeiners (A), 100′ Zappacosta (A), 103′ Tourè (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 42, Bologna 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli* 35,, Torino 33, Genoa** 29, Monza** 30, Lecce** 24, Frosinone** 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese e Verona** 19, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

Ecco gli highlights del match: