DIRETTA Serie A, Bologna-Lecce 0-0 e Monza-Verona 0-0 | Al via i match LIVE

Dopo il lunch match, scendono in campo alle 15, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, Bologna-Lecce e Monza-Verona

La lunga domenica della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A continua, dopo il lunch match Fiorentina-Frosinone, con le due gare delle ore 15: Bologna-Lecce e Monza-Verona.

I rossoblu, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto, tra le mura amiche, il Sassuolo di Alessio Dionisi con un rotondo 4-2 nel derby emiliano, consolidando la posizione in classifica, ad un passo dalla zona Champions League. Gli avversari di giornata, i giallorossi di Roberto D’Aversa, si presentano alla sfida col morale a mille dopo l’importantissima vittoria, ottenuta in rimonta, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel turno precedente: decisiva la rete di Dorgu per il 3-2 finale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LECCE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina* 37, Bologna* 36, Napoli* 35,, Torino 33, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

L’altra sfida delle 15, come detto, vede di fronte il Monza e il Verona. I padroni di casa, guidati dall’allenatore Raffaele Palladino, sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo dell’Udinese di Gabriele Cioffi e veleggiano serenamente a metà classifica. Di contro, gli scaligeri di mister Marco Baroni, hanno perso nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, campione d’Italia in carica, di Walter Mazzarri, e la zona retrocessione resta sempre a meno di un passo. L’ultima vittoria dei gialloblu risale, ormai, al 13 gennaio scorso contro l’Empoli allora allenato da Aurelio Andreazzoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-VERONA

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina* 37, Bologna* 36, Napoli* 35,, Torino 33, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più