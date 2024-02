Sanremo 2024, Fiorello e Amadeus si dividono | Gli eredi sono altri due tifosi Inter

Scatta l’ansia a poche ore dalla finale di Sanremo 2024: Fiorello e Amadeus annunciano la ‘divisione’

E’ il giorno della finale. Il 74° Festival di Sanremo, o anche l’Amadeus V, è arrivato al termine. Anche in questa edizione, Fiorello ha recitato un ruolo importantissimo per la riuscita dell’edizione.

Il direttore artistico aveva promesso che sarebbe stato un Sanremo festaiolo, pieno di amici. E in effetti, la coppia Amarello ha mostrato ancora una volta che l’unione, l’intesa, la lunga amicizia, ha fatto la differenza. Gli ascolti lo dimostrano. Anche gli ascolti del dopo-Festival condotto da Fiorello, Biggio e Casciari, sono stati eccezionali.

E i due si ritroveranno, a poche ore dall’inizio della serata finale, davanti alla tv. “Alle 18:00 scatta l’ansia vera – sostiene Amadeus in conferenza stampa al fianco di Fiorello – Vedremo la partita Roma-Inter (sia Amadeus che Fiorello sono tifosi interisti ndr). Noi nerazzurri staremo da una parte, i romanisti da un’altra”.

Amadeus e Fiorello, a Sanremo si tifa Inter. E per il futuro?

Anche in occasione di Inter-Juventus, il derby d’Italia, Amadeus e Fiorello non hanno rinunciato alla partita, nonostante avessero l’intervista in diretta con Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio sul Nove. I due avevano concesso la chiacchierata, ma a patto di avere il televisore sintonizzato sulla partita di campionato. Questa volta, la Serie A è venuta incontro alle esigenze del Festival. Inutile fare concorrenza alla serata finale di Sanremo, meglio anticipare il big match. E così, Amadeus e Fiorello si divideranno dai loro “antagonisti” per un pomeriggio, e seguiranno nuovamente insieme la gara della loro squadra del cuore. E chissà se il risultato finale influenzerà la conduzione dell’ultima serata.

A proposito di Inter, sono almeno due i tifosi nerazzurri che potrebbero raccogliere l’eredità di Amadeus. Per il 75° Festival di Sanremo potrebbe esserci un grande ritorno di Paolo Bonolis. Ma è ben quotato anche Alessandro Cattelan, conduttore del programma Stasera c’è Cattelan su Rai 2. L’ex Sky e X-Factor è tifosissimo dell’Inter e segue la sua squadra costantemente in tribuna. Occhio anche a Stefano De Martino come nuovo direttore artistico di Sanremo. O Geppi Cucciari, comica conduttrice sarda, già presentatrice di Splendida cornice su Rai 3.