Alberto José Sebastiani, chi è il figlio di Amadeus che gioca nell’Inter?

Amadeus è un noto tifoso nerazzurro; andiamo a scoprire qualcosa in più sul figlio con una forte passione per il calcio.

Amadeus è un noto conduttore televisivo conosciuto, soprattutto negli ultimi anni, per Sanremo (il Festival della musica italiana). Di lui, però, sappiamo anche che è un noto tifoso interista.

I nerazzurri sono una delle squadre più forti del campionato italiano e più importanti a livello internazionale; sotto la guida di Inzaghi sta vivendo un periodo di tutto rispetto soprattutto nelle coppe.

E’ fuori discussione, però, che uno dei periodi più importanti nella storia dell’Inter è con José Mourinho; il tecnico portoghese ha conquistato lo storico triplete portando nella bacheca dei nerazzurri Serie A, Coppa Italia e Champions League.

La stagione 2009/2010 resterà un ricordo indimenticabile per i tifosi nerazzurri; tra questi, ovviamente, troviamo anche Amadeus.

Il conduttore tifa per l’Inter ma la sua passione resta a livello di supporto da semplice tifoso; chi invece sogna un futuro con la maglia nerazzurra è il figlio di Amadeus, Alberto José Sebastiani.

Caratteristiche fisiche, ruolo

Iniziamo con il sottolineare come il figlio di Amadeus sia stato chiamato Alberto José Sebastiani in onore, secondo quanto riferito da Gazzetta, di José Mourinho, allenatore che ha fatto la storia del club nerazzurro.

José Alberto Sebastiani: età, altezza, data di nascita

Abbiamo detto, dunque, di come il figlio di Amadeus sogni un futuro nel calcio; parliamo di un classe 2009 (nato il 18 gennaio a Milano) che, stando a quanto riferisce Repubblica, gioca come portiere nell’Under14 dell’Inter allenata da Luca Pedrinelli.

Per quanto riguarda l’altezza di José Alberto Sebastiani non si hanno informazioni precise.

Figlio di Amadeus all’Inter: ruolo, dove gioca, caratteristiche

E’ giusto sottolineare una cosa molto importante; trattandosi di un giocatore così giovane è giusto muoversi con estrema cautela. Parliamo di un ragazzo di prospettiva, forte fisicamente e che sembra avere un futuro importante nel ruolo.

Ripetiamo come, ad oggi, non possiamo fare voli pindarici; il ragazzo è giovane, ha ancora tanto da imparare e può migliorare sotto diversi aspetti. L’Inter, però, potrebbe già essere al sicuro nel ruolo di portiere; il futuro potrebbe essere del figlio di Amadeus, Alberto José Sebastiani.

Fidanzata José Alberto Sebastiani chi è?

Abbiamo detto di come il figlio di Amadeus e Giovanna sia un classe 2009; proprio per questo parlare di fidanzata è ancora troppo presto come sottolinea Newsdiretta.

Possiamo dire come il ragazzo, avendo tutta la vita davanti, ha decisamente tempo per iniziare una relazione sentimentale.

La malattia

Il figlio di Amadeus e Giovanna ha dovuto affrontare un piccolo problema capitatogli durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza del Covid.

Come riportato da Donnapop, Josè Alberto Sebastiani, nel periodo di lockdown, non faceva che mangiare ed era molto nervoso; per fortuna poi è tutto passato.

Figlio di Amadeus su Instagram

Concludiamo con il discorso social; il figlio di Amadues e Giovanni, infatti, ha un profilo Instagram; sul noto social, José Alberto Sebastiani è seguito da più di ventiquattro mila follower. Un numero sicuramente importante considerando la giovane età del ragazzo