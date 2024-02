Samardzic alla Juventus, il doppio annuncio: “Sarà protagonista”

Samardzic lunedì sera sfida la Juventus nel posticipo di campionato: il talento serbo resta nel mirino della ‘Vecchia Signora’ per la prossima estate

Niente da fare neanche questa volta per Lazar Samardzic. Dopo il clamoroso trasferimento sfumato all’Inter la scorsa estate, il gioiello dell’Udinese è rimasto in Friuli anche nell’ultima finestra di mercato malgrado la corte di Napoli e Juventus.

Il centrocampista serbo sembrava a un passo dai partenopei, prima dell’inserimento della ‘Vecchia Signora’ che però non ha affondato il colpo. Tutto rimandato quindi a fine stagione, con Cristiano Giuntoli che rimane un grande estimatore di Samardzic. E l’incrocio di lunedì tra Juve e Udinese all’Allianz Stadium potrebbe essere un modo per i bianconeri di Torino per riaggiornarsi con i friulani: “Su di lui c’è l’interesse di tutti i grandi club, anche tedeschi e inglesi. Potenzialmente anche della Juventus, con cui, come Udinese, abbiamo da sempre ottimi rapporti – spiega a ‘Tuttosport’ il Dt Balzaretti – La Juve è un club che lo monitora senza dubbio, poi non possiamo sapere se punteranno sui di lui. Sicuramente sarà protagonista anche del prossimo mercato”.

Calciomercato Juventus, Samardzic resta nel mirino di Giuntoli

Samardzic rimane sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa, insieme a una lista di potenziali obiettivi a centrocampo che comprende anche Koopmeiners, Colpani, Ferguson e Thuram.

Sul futuro del serbo classe 2002 si è soffermato anche il papà Mladen, che probabilmente seguirà Juventus-Udinese dalle tribune dell’Allianz Stadium: “Dobbiamo vedere che cosa sarà meglio per lo sviluppo di Laki. Il fatto che sia stato accostato a diverse società è il segnale che sta facendo bene – sottolinea sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’ – Mio figlio ha già detto di essere pronto per il prossimo passo, ma non ha fretta. Sa quello che ha a Udine, dove si sente molto a suo agio nel club e ha dimostrato costantemente il suo valore. E questo è stato soltanto positivo per la sua crescita. Vedremo cosa ci riserverà il futuro”.