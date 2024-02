HIGHLIGHTS | Immobile fa 200, la Lazio ne fa tre: Sarri riparte da Cagliari

La Lazio passa per 3-1 in casa del Cagliari e si rilancia nella corsa alla Champions: giornata storica per il 200esimo gol in A di Immobile

Con il successo per 3-1 in Sardegna, la Lazio prova a mettersi alle spalle il periodo negativo e a ripartire nella corsa al quarto posto. Biancocelesti di Sarri che hanno la meglio su un Cagliari combattivo, festeggiando anche la rete in Serie A numero 200 di Ciro Immobile.

Canovaccio di gara chiaro nel primo tempo. La partita la fanno gli ospiti, Cagliari che attende per provare a ripartire, ma senza riuscirci praticamente mai. Scuffet deve metterci le mani su un quasi autogol di Gaetano e su una frustata di Immobile scattato sul filo del fuorigioco, ma non può nulla sul cross di Isaksen lisciato da Azzi che rimpalla su Deiola, finendo nella porta cagliaritana. Lazio che si scioglie e ha almeno un paio di buone chance per il raddoppio, ma il Cagliari si fa vivo proprio a un attimo dal fischio dell’intervallo con Provedel che salva su colpo di testa di Lapadula. Sardi che rientrano più aggressivi, anche grazie all’ingresso di Luvumbo, e determinati a riprendere la partita, ma vengono freddati da Immobile, che in tap in fa 2-0 e gol numero 200 per lui nel massimo campionato. Il Cagliari però non è morto e subito dopo con Gaetano accorcia: gran destro all’incrocio del giocatore in prestito dal Napoli. E’ il momento migliore dei rossoblù, Provedel evita il pareggio con due grandi interventi su Makoumbou e ancora Gaetano. La Lazio riesce a trovare però la ripartenza letale con Felipe Anderson, che aiutato da una deviazione fa tris e indirizza in maniera definitiva la gara. Partita che resta viva fino alla fine, con occasioni da una parte e dall’altra (anche un palo di Kamada), ma il risultato non cambia più.

CAGLIARI-LAZIO 1-3 – 26′ aut. Deiola (L), 49′ Immobile (L), 51′ Gaetano (C), 65′ Felipe Anderson (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Lazio 37, Bologna* 36, Napoli* 35, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più