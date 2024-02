DIRETTA Serie A, Cagliari-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Cagliari in Sardegna nel primo anticipo del sabato valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non stanno vivendo un buon periodo di forma che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Tornati dall’Arabia Saudita con la batosta presa in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, i biancocelesti hanno raccolto soltanto un pareggio contro il Napoli e una sconfitta contro l’Atalanta. Due risultati negativi in altrettanti scontri diretti in chiave quarto posto che ha fatto accendere un campanello di allarme: serve tornare subito al successo per non perdere il treno Champions. Discorso simile per i rossoblu di Claudio Ranieri, che vogliono interrompere la serie dei tre ko di fila contro Frosinone, Torino e Roma per tornare a fare punti preziosi in chiave salvezza. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Pedro. Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra Cagliari e Lazio live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Azzi, Yerry Mina, Obert;, Nandez, Deiola, Makoumbou; Gaetano, Viola; Lapadula. All. Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Bologna* 36, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Verona 18, Cagliari 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più