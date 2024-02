Dimissioni ufficiali e firma col Milan: Conte-Pioli ko

Milan, niente da fare per Conte e Pioli: i rossoneri possono scegliere lui dopo le dimissioni

In casa Milan continua ad essere caldissima la situazione panchina. Nonostante la media identica all’anno dello scudetto, il futuro di Stefano Pioli resta in bilico nonostante un contratto fino al 2025. Tanti infortuni, una prematura uscita dalla Champions League e alcuni momenti di black-out poco convincenti.

Ecco perché in casa rossonera il futuro del tecnico emiliano resta intriso di dubbi. Tra i papabili eredi c’è in primis Antonio Conte, pronto a tornare alla guida di una big. Attenzione però anche ad altri profili. Da Potter a Thiago Motta, fino a Lopetegui. Il tecnico spagnolo starebbe guadagnando posizioni importanti nella corsa al prossimo tecnico. Ora però dalla Spagna spunta una nuova indiscrezione.

Milan, per la panchina spunta Xavi

Come sottolinea ‘El Gol Digital’ anche Xavi sarebbe finito nella lista del Milan per quanto riguarda il possibile erede di Pioli.

Il tecnico catalano ha già annunciato il suo addio al Barcellona a fine stagione, ma potrebbe subito ripartire con una nuova avventura. Xavi non è intenzionato a prendersi un periodo sabbatico e desidera ripartire con una nuova avventura. Possibile quindi che questa avventura sia in Serie A. L’allenatore non ha reso secondo le aspettative, nonostante un campionato collezionato nella scorsa stagione. Dalla Spagna sottolineano però come il nome di Xavi abbia preso quota in maniera importante per quanto riguarda il futuro della panchina rossonera.

Il grande rivale però resta Antonio Conte. Il tecnico italiano è senza squadra e non vede l’ora di rimettersi in gioco. Il Milan pensa anche a lui, ma c’è da fare i conti anche con un discorso economico. Conte è sicuramente un vincente soprattutto per quanto riguarda le competizioni nazionali, ma il suo modulo poco si sposerebbe probabilmente con la rosa attuale rossonera. Diverso potrebbe essere il discorso di Xavi, nome che affascina anche in ottica internazionale. Profilo che a Barcellona ha saputo valorizzare tanti giovani del vivaio. Un aspetto che senz’altro non passerebbe inosservato in casa rossonera.